Putin'in yardımcısı Patruşev: Batı, Karadeniz'e savaş gemileri indirmeye hazırlanıyor

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor..

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Moskova’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

PATRUŞEV'DEN KARADENİZ UYARISI: BATI’NIN ASKERİ FAALİYETLERİ ARTABİLİR

Rusya lideri Vladimir Putin'in yardımcısı Nikolay Patruşev, Batı’nın askeri faaliyetlerinin Karadeniz’de yoğunlaşabileceğine dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

Patruşev'e göre, ABD ve NATO müttefikleri, Avrupa’nın iç su yollarını kullanarak Tuna Nehri üzerinden Karadeniz’e savaş gemileri göndermeyi planlıyor.

"MONTRÖ SÖZLEŞMESİ İLE KURULAN KARADENİZ BOĞAZLARININ REJİMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Patruşev, Kırım'da gemi inşası konularıyla ilgili toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"NATO, Karadeniz'deki deniz varlığını genişletmek, Montrö Sözleşmesi ile kurulan Karadeniz boğazlarının rejimini değiştirmek ve Tuna Nehri üzerinden Karadeniz'e erişmek için Avrupa iç su yollarını askeri amaçlarla kullanmak için planlar yapıyor.



ABD ve müttefikleri dünya denizlerinde olduğu gibi Karadeniz sularında da askeri üstünlük sağlama peşinde. Bunun için hazırlık yapıyorlar. Planlarını deşifre ettik ve önlem alıyoruz."