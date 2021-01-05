Qantas Hava Yolları'ndan uçuş için koronavirüs aşısı şartı

Avustralya merkezli şirket, ABD ve İngiltere gibi noktalara uçuş için aşı yaptırılmasını istiyor.

Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, küresel seyahatin öngörülenden daha kısa sürede normale döneceği beklentisiyle uluslararası seyahatlere ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Koronavirüs aşıları kullanıma sunulmaya başlanırken Qantas, ABD ve İngiltere'ye uçuşlarını ekim ayına kadar askıya almıştı, ancak bu tarihi 1 Temmuz'a çekti.

ABD VE İNGİLTERE'YE UÇUŞ KOŞULU

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Alan Joyce, geçen yıl ekim ayında yaptığı bir açıklamada, ABD ve İngiltere'ye uçuşların yeniden başlamasının 2021'in sonundan önce mümkün olmadığını ifade etmişti.

Qantas, uluslararası seyahatlere koronavirüs aşısı yaptırmayan yolcuları almamayı kararlaştırdı.

"AŞIYA İHTİYAÇ OLACAK"

Joyce, "ABD ve İngiltere gibi büyük destinasyonlarımızdan bazıları için, her iki lokasyonda da virüsün yüksek yaygınlığı göz önüne alındığında aşıya ihtiyaç olacak." dedi.

Öte yandan Avustralya'dan Hong Kong, Japonya ve Singapur gibi Asya'daki noktalara yapılan uçuşlar, güvenli seyahatten emin olunana kadar 1 Temmuz'a kadar ertelendi.