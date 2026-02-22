Tahran'da üniversite kampüsünde rejim karşıtı protesto

İran'da ulusal para birimi riyalin değer kaybetmesiyle 28 Aralık 2025'te baş gösteren gösteriler, şiddetli olaylara sahne olmuştu.

İran kaynaklarından yapılan açıklamalarda, protestolarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bir süredir durulan protestolar, Tahran'da öğrencilerin girişimi ile yeniden alevlendi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE GÖSTERİ

Başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde, rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üniversite kampüsünde protestocuların yürüyüş yaptığı görülüyor.

'REJİME ÖLÜM' SLOGANLARI ATILDI

Öte yandan görüntülerde; protestocular ile hükümet destekçileri arasında çatışmaların yaşandığı ve göstericilerin "Molla kefenlenene kadar bu vatan vatan olmayacak" ve "Rejime ölüm" gibi sloganlar attığı da yer aldı.

İRAN'DA GÖSTERİLER NASIL BAŞLAMIŞTI?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri, protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

3 BİN 117 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYURULMUŞTU

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.