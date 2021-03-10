Euro
9.0359
-0.36%
Dolar
7.5926
-0.19%
Altın
418.33
-0.45%
Borsa
1.562
0.86%
Bitcoin
416.793
2.61%
EXEN Coin
15.60
0.51%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Rasulayn'da PKK'nın okul tüneli imha edildi

    Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye’nin Rasulayn kentinde, PKK/YPG’nin karargah olarak kullandığı okulun altında tünel bulundu.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 12:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rasulayn'da PKK'nın okul tüneli imha edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad kentlerinde, hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Güvenlik güçleri, bölgede terörist sızmalarını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra teröristlerce kazılan tünelleri imha etmeyi de sürdürüyor.

    TEK TEK TESPİT EDİLDİ

    Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın tamamlanmasının ardından son bir yıl içerisinde Tel Abyad’da uzunluğu 150 ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, kilometrelerce uzunluğunda 21 tünel, Rasulayn'da ise 27 kilometre uzunluğunda 303 tünelin tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

    Rasulayn'da PKK'nın okul tüneli imha edildi VİDEO

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #1

    İMHA EDİLDİ

    Son olarak ise Rasulayn'da daha önce terör örgütü tarafından karargaha dönüştürülen bir okulun bodrum katında tünel bulundu. Bulunan tünel, güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #2

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #3

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #4

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #5

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #6

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #7

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #8

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #9

    Rasulayn da PKK nın okul tüneli imha edildi #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir