Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye’nin Rasulayn kentinde, PKK/YPG’nin karargah olarak kullandığı okulun altında tünel bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad kentlerinde, hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçleri, bölgede terörist sızmalarını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra teröristlerce kazılan tünelleri imha etmeyi de sürdürüyor.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın tamamlanmasının ardından son bir yıl içerisinde Tel Abyad’da uzunluğu 150 ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, kilometrelerce uzunluğunda 21 tünel, Rasulayn'da ise 27 kilometre uzunluğunda 303 tünelin tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

Rasulayn'da PKK'nın okul tüneli imha edildi VİDEO

İMHA EDİLDİ

Son olarak ise Rasulayn'da daha önce terör örgütü tarafından karargaha dönüştürülen bir okulun bodrum katında tünel bulundu. Bulunan tünel, güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.



























