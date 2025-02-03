Reuters Rus yetkililere dayandırdı: Putin-Trump görüşmesi Körfez'de olabilir

REUTERS

ABD'deki seçimlerle birlikte dünya yeni bir sürece girdi.

Tüm savaşları durdurma, silahları susturma vaadiyle bir dönem sonra yeniden ABD Başkanı olan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin hem ABD hem de Rusya tarafından sık sık olumlu açıklamalar yapılırken Reuters, Rus yetkililere dayandırdığı haberinde görüşmenin yerini duyurdu.

TRUMP VE PUTİN, BAE YA DA SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖRÜŞEBİLİR

Bu kapsamda kaynaklar, üst düzeydeki Rus yetkililerin S. Arabistan ve BAE'yi ziyaret ettiklerini, görüşmenin bu ülkelerden birinde olabileceğini söyledi.

S. Arabistan ve BAE'nin Putin hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmamasının bu kararda etkili olabileceği düşünülüyor.

BAZI YETKİLİLER KARŞI ÇIKIYOR

Kaynaklardan biri, bazı Rus diplomatların ve istihbarat yetkililerinin S. Arabistan ve BAE'nin ABD ile olan yakın askerî ve güvenlik ilişkileri sebebiyle görüşmenin bu ülkelerde gerçekleşmesine karşı çıktıklarını aktardı.

SAVAŞTA TARAFSIZ KALDILAR

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Ukrayna'daki savaş süresince tarafsızlıklarını korurlarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile düzenli iletişim içindeydiler.