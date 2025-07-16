Reuters: Süveyda'da yeniden çatışma çıktı

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilinde çatışmalar yeniden başladı...

Süveyda ilinde Suriye güvenlik güçleriyle yerel silahlı gruplar arasında dört gündür devam eden şiddetli çatışmalar sürerken, İsrail ise Dürzileri gerekçe göstererek Şam'a art arda saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları devam ederken, bölgede yaşanan gelişmede, Süveyda’da ateşkes sağlandı.

DÜRZİ LİDER: "BİR ANLAŞMAYA VARDIK"

Yapılan anlaşma kapsamında, güvenlik kontrol noktaları kurulacak ve şehir tamamen devletin kontrolüne geçecek.

Dürzi Toplumu’nun Ruhani Lideri Yusuf Cerbu da yaptığı açıklamada, "Süveyda’daki acı olayların ardından devletle temas kurduk ve bir anlaşmaya vardık." dedi.

YENİDEN ÇATIŞMA ÇIKTI

Reuters'dan akşam saatlerinde bir son dakika açıklaması geldi...

Yapılan açıklamada, Süveyda'da yeniden çatışma çıktığı bildirildi.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE VARILAN ATEŞKES REDDEDİLMİŞTİ

Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ile ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan Dürziler arasında sağlanan ateşkesi reddetmişti.

Hükümetle sağlanan ateşkes anlaşmasını duyuran ve rakibi olan Dürzi lider Şeyh Yusuf Cerbu'yu da yalanlayan el-Hicri, "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" demişti.

Dürzi gruplar arasındaki anlaşmazlığın, Suriye hükümeti ile varılan ateşkesin kısa soluklu olmasına neden olacağı düşünülmüştü.