Reuters ve AP'den Gazze'de öldürülen muhabirleri için "açıklama" çağrısı

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda basın mensubu da hayatını kaybetti.

İngiliz haber ajansı Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ile Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

"İSRAİLLİ YETKİLİLERE YAPTIĞIMIZ 'NET BİR AÇIKLAMA' TALEBİMİZİ TEKRARLIYORUZ"

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine yaptığı saldırının birinci ayında İsrailli yetkililere yaptığımız 'net bir açıklama' talebimizi tekrarlıyor, hükümeti basının ve basın özgürlüğünün korunması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ARALARINDA AP VE REUTERS İÇİN ÇALIŞAN 5 GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HATIRLATILDI

Saldırıda aralarında AP ve Reuters için çalışan 5 gazetecinin öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, "Onların ölümü bizi hala üzüyor ve öfkelendiriyor. Saldırı, onları uluslararası hukuk kapsamında korunması gereken bir yerde, Gazze haberleri için önemli olduğu bilinen bir yerde, hastanede öldürdü. Orada profesyonel gazeteci olarak bulunuyorlar ve tanıklık ettiklerini bildiriyorlardı. Böylesine bir olay, net bir açıklama ardından da hesap sorma ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için somut adımlar atmayı gerektirir." ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDE ÇALIŞAN GAZETECİLER İÇİN GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI ÇAĞRISI

Açıklamada, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğü vurgulanarak, bu durumun halen bölgede görev yapan gazeteciler için önemli bir riske işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetine geçen ay öldürülen 5 gazeteci için bir açıklama yapması ve halen bölgede çalışan gazeteciler için gerekli adımları atması çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu geçen ay Nasır Hastanesine bir saldırı düzenlemişti. İsrail'in aynı noktaya kısa süre sonra yaptığı ikinci saldırıda, ilk saldırının ardından oraya gelen gazeteciler ve yardım görevlileri hayatını kaybetmişti.

Saldırıda öldürülen gazetecilerin Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz olduğu açıklanmıştı.