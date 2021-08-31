Robert Menendez: Amacım son Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmek

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada amacının son Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmek olduğunu söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez Kıbrıs Rum Kesimini ziyaret etti.

Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilen, ABD New York senatörüne madalya verildi.

"AMACIM SON TÜRK ASKERİNİN KIBRIS ADASINDAN AYRILDIĞINI GÖRMEK"

Kıbrıs'ın dostu olmaktan gurur duyduğunu belirten Demokrat Partili Senatör, amacının son Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrılmak olduğunu söyledi.

"KIBRIS'A BAĞLILIĞIM DERİN VE KÖKLÜDÜR"

Menendez konuyla ilgili konuşmasında, "Kıbrıs'a ve ilişkimize olan bağlılığım derin ve köklüdür, ABD Senatörü olduğum sürece de devam edecektir. Amacım son Türk askerinin Kıbrıs adasından ayrıldığını görmek" ifadelerine yer verdi.

ABD VE YUNANİSTAN ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Menendez, Kıbrıs Rum Kesimi ziyareti sırasında Kıbrıs Başpiskoposu II. Chrysostomos, Parlamento Başkanı Annita Dimitriou, Bakanlar Kurulu'nun mevcut ve eski üyeleri, diplomatik temsilcilerle görüştü.

Öte yandan Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Senatör Menendez Kıbrıs, Yunanistan ve ABD arasındaki stratejik ortaklığına dikkat çekti.

Doğu Akdeniz'deki ABD Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası'nın Doğu Akdeniz Yasası'nı teşvik etmedeki kilit rolünden dolayı teşekkür etti.