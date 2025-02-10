Romanya Cumhurbaşkanı istifasını açıkladı

Haber Merkezi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, popülist muhalefet gruplarının artan baskısı sonucu istifa ettiğini açıkladı.

Iohannis, 2014'ten bu yana sürdürdüğü görevini 12 Şubat'ta bırakacağını duyurdu.

Bu gelişme, Romanya Anayasa Mahkemesi'nin 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin ardından geldi.

SİYASİ KRİZ NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Mahkeme, seçimlere "yabancı güçlerin" müdahale ettiği iddiaları üzerine seçim sürecinin yeniden başlatılmasına karar verdi.

İptal edilen seçimde, aşırı sağcı popülist aday Calin Georgescu'nun beklenmedik başarısı ve ardından gelen Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları, ülkede siyasi krize yol açtı.

"ÜLKEYİ SİYASİ KRİZDEN KURTARMAK İÇİN"

Iohannis, istifa kararını açıklarken, "Romanya'yı bu krizden kurtarmak için istifa ediyorum." dedi.

Bu istifa, ülkedeki siyasi belirsizliği artırırken, yeni seçimlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Romanya'da cumhurbaşkanı, iki turlu seçim sistemiyle halk tarafından seçilir ve görev süresi boyunca herhangi bir siyasi partiye üye olamaz.

Bu istifa, Romanya'nın siyasi geleceği ve demokratik süreçleri üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.