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    Romanya'da koronavirüsten ölen aday belediye başkanı seçildi

    15 Eylül'de hayatını kaybeden ancak ismi oy pusulalarından çıkarılamayan aday, oyların yüzde 64'ünü alarak seçimi kazandı.
    • AA
    • 29.09.2020 - 07:22
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    Romanya'da koronavirüsten ölen aday belediye başkanı seçildi

    Romanya'da ilginç bir olay yaşandı

    BBC'nin haberine göre, üçüncü kez belediye başkanlığına aday olan Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi Ion Aliman, Romanya'nın güneyinde Deveselu köyünde oyların yüzde 64'ünü kazandı.

    Yetkililer, 15 Eylül'de koronavirüs nedeniyle Bükreş'te hayatını kaybeden Aliman'ın isminin oy pusulalarından çıkarılamadığını açıkladı.

    Romanya da koronavirüsten ölen aday belediye başkanı seçildi #1

    YENİDEN SEÇİM YAPILACAK

    Deveselu köyünde, belediye başkanlığı için yeniden seçim yapılacağı belirtildi.

    Bir köylü, yerel bir kanala yaptığı açıklamada, Aliman için "Köylünün tarafındaydı, tüm yasalara saygılıydı. Bir daha böyle bir belediye başkanı göreceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

    Eski deniz subayı Ion Aliman'ın başarısı, ülke genelinde birçok belediye meclisinde koltukları merkez sağdaki USR-PLUS ittifakına kaptıran PSD için iyi bir haber olarak değerlendirildi.

    Romanya'da 2008 yılında da karaciğer rahatsızlığından yaşamını yitiren Neculai Ivascu, Voinesti'ye yeniden belediye başkanı seçilmişti.

    Romanya da koronavirüsten ölen aday belediye başkanı seçildi #2

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