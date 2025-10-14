Rumların başı kedilerle dertte: Sayıları 1 milyonu aşan sokak kedilerine çare arıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), sayıları 1 milyonu aşan sokak kedisi popülasyonu için çare aranıyor.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'de yaşayan sokak kedisi sayısı 1 milyonu geçerek, 980 bin olan insan nüfusunu geçti.

RUM TARIM BAKANLIĞI SUÇLANDI

Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı, Veteriner dairesi ve hayvan hakları kuruluşlarını suçlayan bir haber yayımladı.

"KISIRLAŞTIRMA İŞLEMİ YETERSİZ"

Haberde, bu kuruluşlar nedeniyle insan sayısını geçen kedileri kısırlaştırma işleminin yetersiz olduğu ileri sürüldü.

Haberde devletin sokak kedilerini derhal kısırlaştırmasını istedi.

KEDİ KONUSU, TEMSİLCİLER MECLİSİNDE TARTIŞILDI

Kedi popülasyonundaki artış, Temsilciler Meclisi'ndeki Çevre Komitesi'nde de tartışıldı. GKRY Çevre Bakanı Maria Panayiotou, hükümetin kedi kısırlaştırma fonunu yıllık 300 bin euroya çıkaracağını duyurdu.

HAYVANSEVERLER UYARDI

Politis gazetesinde yer alan bir haberde, 18 Kasım’da Oroklini bölgesinde 8 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü bildirilmişti. Hayvanseverler, bu noktada tartışmalara tepki göstererek, kedilerin zehirlenmesini ve kötü muameleye maruz bırakılmamasını istedi.