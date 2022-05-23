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    Rus asker Vadim Shishimarin, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

    Shishimarin hakkında, bir sivilin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:56
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    Rus asker Vadim Shishimarin, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

    Ukrayna'da savaş suçlarını araştıran mahkeme, ilk kararını verdi.

    Rusya-Ukrayna savaşından bu yana görülen ilk davada, bir sivili öldürdüğü gerekçesiyle Rus tank komutanı Vadim Shishimarin ömür boyu hapse mahkum edildi.

    62 yaşındaki Ukraynalı öldürmekten sorumlu tutuluyor

    Savaş sırasında yakalanan Çavuş Shishimarin, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Chupakhivka kasabasında 62 yaşındaki Oleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulundu.

    "Emirlere göre hareket ettim, beni affedin"

    Shelipov'u vurduğunu kabul eden Shishimarin, ancak emirlere göre hareket ettiğini söylerken, söz konusu kişinin eşinden af diledi.

    Bu arada iddia edilen diğer çok sayıda savaş suçu, Ukrayna tarafından soruşturuluyor.

    Mahkeme iddiayı kabul etmedi

    Yargıç, 21 yaşındaki Shishimarin'in iş birliği yapmasına ve pişmanlık duyduğunu ifade etmesine rağmen, ateş ettiği Shelipov'u öldürmek istemediği şeklindeki iddiasını kabul edemediğini söyledi.

    Shishimarin, sanıklar için ayrılan cam bölmede hakkında verilen kararı başı öne eğik şekilde dinledi.

    Guardian'ın aktardığına göre, söz konusu Rus askere mahkeme tarafından tercüman sağlandı.

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    Rus asker Vadim Shishimarin, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı #2

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    Rus asker Vadim Shishimarin, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı #4

    Rus asker Vadim Shishimarin, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı #5

    Rus asker Vadim Shishimarin, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı #6


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