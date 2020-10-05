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    Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz

    Rus İzvestiya gazetesi yayınladığı haberde, "Ermeni güçleri Türk İHA'lar karşısında çaresiz kaldı" ifadeleri kullanıldı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 12:05
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    Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

    Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya'nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi.

    "KARABAĞ'A TAMAMEN HAKİM"

    Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi.

    Rus basınından Türk SİHA lara övgü: Ermenistan çaresiz #1

    "ÇARESİZ DURUMDALAR"

    Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA’lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor.” diye konuştu.

    Azerbaycan Ermenistan'ın destek birliğini vurdu VİDEO

    Rus basınından Türk SİHA lara övgü: Ermenistan çaresiz #2

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