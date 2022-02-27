Rus birlikleri Harkov'a girdi

Rusya’nın askeri müdahalesinin sürdüğü Ukrayna’da Harkov Valisi Oleg Sinegubov, “Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 4’üncü gününde de devam ediyor.

Başkent Kiev'de sabah saatlerinde patlamalar duyulurken, saldırılar yoğunlaştı. Buna rağmen bölgede direniş sürüyor.

198 KİŞİ ÖLDÜ

Zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölgede askeri müdahalenin faturası da ağırlaşıyor.

Ukrayna, siviller ve askerler olmak üzere toplam 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yüz binlerce Ukraynalının yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

RUS ORDUSU HARKOV'A GİRDİ: SIĞINAKLARDA KALIN

Harkov Valisi Oleg Sinegubov’dan bir son dakika açıklaması geldi.

Sinegubov, “Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz.” dedi.

ASKERİ MÜDAHALENİN GEÇMİŞİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı.

Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak edince, Ukrayna'daki Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı.

14 BİN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMALAR

Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı ancak ateşkes ihlalleri sürdü.

Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti.

‘UKRAYNA ORDUSU SİLAH BIRAKSIN’

ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.