Sunucu Olga Skabeyeva, 'özel askeri operasyonun' sona erdiğini ve 'gerçek savaşın' başladığını söyledi.

Ukrayna savaşı döneminde Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de dikkat çeken yayınlara imza atılıyor.

Daha önce yapılan yayınlarda, nükleer füzelerin Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği şeklinde ifadeler kullanılmış, Kiev yönetimine destek veren İngiltere hedef alınmıştı.

Canlı yayında Üçüncü Dünya Savaşı mesajı



Rossiya 1'de çeşitli konukların katıldığı canlı yayında, son olarak Batı ile yeni bir dünya savaşından söz edildi.

Sunucu Olga Skabeyeva, "Gerçek bir savaş başladı. Üçüncü Dünya Savaşı." ifadesini kullandı.

Rus devlet televizyonu: Üçüncü Dünya Savaşı başladı ViDEO

"Sadece Ukrayna'yı değil, bütün olarak NATO'yu...""

"Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun bittiğini itraf etmenin vakti geldi" diyen Skabeyeva, "Sadece Ukrayna'yı değil, bütün olarak NATO'yu askerden arındırmaya zorlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna ile başlatılan savaşı "özel askeri operasyon" şeklinde tanımlıyor.

"Müdahale edenler, bedelini ağır öder"

Rus sunucu ayrıca, İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya büyük miktarlarda silah tedarik ettiğine dikkati çekti.

Siyaset Bilimci Vladimir Avatkov da "Özel operasyona müdahale etmeye çalışan herkes bunun bedelini ağır öder." diye konuştu.

Nükleer saldırı seçeneğini dillendirdi

Öte yandan konuşmasının devamında nükleer müdahale seçeneğine işaret eden Skabeyeva, "Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki özel operasyonuna müdahale etmek için sıraya giren o kadar çok insan var ki harekete geçmeliyiz. Ama henüz nükleer bir saldırıya başvurmadan nasıl davranacağımızı bulamadık." dedi.

Rusya Devlet Duması Üyesi Oleg Matveychev, çatışmaya doğrudan müdahil olmaya karar veren Polonya'nın, Rusya'nın bir sonraki hedefi olabileceğini ima etti.

"Bir sonraki hedef Polonya olur" açıklaması

Matveychev, "Polonya askeri müdahaleye başlarsa, mevcut sınırlarının savaş sonrası askeri anlaşmalarla garanti altına alındığını anlaması gerekir.

Bu sınırları geçerlerse, savaş sonrası tüm anlaşmalar geçersiz kılınır. Polonya'nın sınırları, sınırları geçerlerse değersiz olur. Varlıklarının pamuk ipliğine bağlı olacağını anlamalılar." şeklindeki görüşlerini paylaştı.