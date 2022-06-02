Petrol
113.72
-2.21%
Euro
17.6783
1.04%
Dolar
16.4659
0.45%
Altın
979.39
0.63%
Borsa
2571
0.00%
Bitcoin
497.052
-4.65%
BTXN Coin
12.31
-2.61%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Rus devlet televizyonu: Üçüncü Dünya Savaşı başladı

    Sunucu Olga Skabeyeva, 'özel askeri operasyonun' sona erdiğini ve 'gerçek savaşın' başladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus devlet televizyonu: Üçüncü Dünya Savaşı başladı

    Ukrayna savaşı döneminde Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de dikkat çeken yayınlara imza atılıyor.

    Daha önce yapılan yayınlarda, nükleer füzelerin Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği şeklinde ifadeler kullanılmış, Kiev yönetimine destek veren İngiltere hedef alınmıştı.

    Canlı yayında Üçüncü Dünya Savaşı mesajı

    Rossiya 1'de çeşitli konukların katıldığı canlı yayında, son olarak Batı ile yeni bir dünya savaşından söz edildi.

    Sunucu Olga Skabeyeva, "Gerçek bir savaş başladı. Üçüncü Dünya Savaşı." ifadesini kullandı.

    Rus devlet televizyonu: Üçüncü Dünya Savaşı başladı ViDEO

    "Sadece Ukrayna'yı değil, bütün olarak NATO'yu...""

    "Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun bittiğini itraf etmenin vakti geldi" diyen Skabeyeva, "Sadece Ukrayna'yı değil, bütün olarak NATO'yu askerden arındırmaya zorlanıyoruz." ifadesini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna ile başlatılan savaşı "özel askeri operasyon" şeklinde tanımlıyor.

    "Müdahale edenler, bedelini ağır öder"

    Rus sunucu ayrıca, İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya büyük miktarlarda silah tedarik ettiğine dikkati çekti.

    Siyaset Bilimci Vladimir Avatkov da "Özel operasyona müdahale etmeye çalışan herkes bunun bedelini ağır öder." diye konuştu.

    Rus devlet televizyonu: Üçüncü Dünya Savaşı başladı #1

    Nükleer saldırı seçeneğini dillendirdi

    Öte yandan konuşmasının devamında nükleer müdahale seçeneğine işaret eden Skabeyeva, "Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki özel operasyonuna müdahale etmek için sıraya giren o kadar çok insan var ki harekete geçmeliyiz. Ama henüz nükleer bir saldırıya başvurmadan nasıl davranacağımızı bulamadık." dedi.

    Rusya Devlet Duması Üyesi Oleg Matveychev, çatışmaya doğrudan müdahil olmaya karar veren Polonya'nın, Rusya'nın bir sonraki hedefi olabileceğini ima etti.

    Rus devlet televizyonu: Üçüncü Dünya Savaşı başladı #2

    "Bir sonraki hedef Polonya olur" açıklaması

    Matveychev, "Polonya askeri müdahaleye başlarsa, mevcut sınırlarının savaş sonrası askeri anlaşmalarla garanti altına alındığını anlaması gerekir.

    Bu sınırları geçerlerse, savaş sonrası tüm anlaşmalar geçersiz kılınır. Polonya'nın sınırları, sınırları geçerlerse değersiz olur. Varlıklarının pamuk ipliğine bağlı olacağını anlamalılar." şeklindeki görüşlerini paylaştı.


    İlginizi Çekebilir

    Iğdır'daki tapu görevlisi rüşvet parasıyla yakalandı
    3. Sayfa

    Iğdır'daki tapu görevlisi rüşvet parasıyla yakalandı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Türkiye'den Almanya'ya 'Yunanistan' tepkisi
    Politika

    Türkiye'den Almanya'ya 'Yunanistan' tepkisi

    Görüş Bildir