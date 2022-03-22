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    Rus güçleri Mariupol'e çok güçlü iki bomba attı

    Mariupol Belediye Meclisi'nin yaptığı açıklamada, kente iki çok güçlü bomba atıldığı, ciddi yıkım yaşandığı bildirildi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 15:28
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    Rus güçleri Mariupol'e çok güçlü iki bomba attı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hararetini kaybetmeden sürüyor.

    27'nci gününe girilen savaşta bombardımana tutulan Ukrayna'da ciddi yıkımlar yaşanıyor.

    Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

    RUSLAR ÇOK GÜÇLÜ İKİ BOMBA ATTI

    Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.

    "ŞEHİR BÜYÜK YIKIMA MARUZ KALDI"

    Açıklamada, "Düşman, Ukrayna’nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Rus hava kuvvetleri, bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

    Rus güçleri Mariupol e çok güçlü iki bomba attı #1


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