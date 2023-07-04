Rus siper hattına taarruz eden Ukrayna askerleri Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin yer aldığı noktalara saldırı düzenlerken görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, ateşkes çabalarının gölgesinde şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

İki ülke askerlerinin karşı karşıya geldiği anlara ait bir görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

Siper hattına saldırı

Mavi bantlı Ukrayna askerleri, Rus siper hattına saldırı düzenlerken görüntülendi.

Ukrayna güçleri, Rus askerlerinin bulunduğu noktalara doğru ilerledi. O anlar, askerlerden birinin vücut kamerasına yansıdı.

Sipere giren Ukrayna'ya bağlı unsurların Rus askerlerini yakaladıkları anlar da kayıtlara geçti.

Zelensky: Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, nihai hedefinin, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmak olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz."​​​​​​​ dedi.

Zelensky, CNN'e verdiği röportajda, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki topraklarını yeniden ele geçirmeye çalıştıklarını ve en son hedeflerinin de 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen "Kırım'ı kurtarmak" olduğunu belirtti.

Kırım'ın 2014'te ilhakı

Rusya, Ukrayna ile üzerinde anlaşmazlığa düştüğü Kırım'ı 2014'te ilhak etmiş, Kırım'ın Rus topraklarına dahil edilmesinde görevlendirilen Wagner, dünya çapında adını bu adımıyla duyurmuştu.