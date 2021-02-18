Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Karadeniz'de Rus hava sahasına yaklaşmaları üzerine Su-27 savaş uçakları tarafından engellendi.

Rus radarları, Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000 ve KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının, Karadeniz üzerinde yol alırken ülke sınırlarına yaklaştığını tespit etmesi üzerine Su-27 savaş uçakları harekete geçti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeyken Rus hava sahası kontrol alanına yaklaşan hedefler tespit edildi. Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için Güney Askeri Bölgesi’nden 2 adet SU-27 savaş uçağı kalkış yaptı. Radar tarafından tespit edilen hedeflerin Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000 ve KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı olduğu belirlendi. Rus savaş uçakları, yabancı uçakları Rus sınırından uzaklaştırdıktan sonra askeri üsse geri döndü.”

SINIRLAR İHLAL EDİLMEDİ

Açıklamada, Fransız uçaklarının Rus sınırlarını ihlal etmediği belirtilirken, Rus savaş uçaklarının Fransız uçaklarını uzaklaştırma eyleminin uluslararası hava sahası kullanımına yönelik kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Rus Su-27 uçakları Karadeniz üzerinde Fransız uçaklarını engelledi VİDEO