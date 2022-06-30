Ruslar Muğla'ya yatlarını çekti: Tek güvenli liman Türkiye

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası Rus milyarderlere yaptırım uygulanırken iş adamlarının ultra lüks yatları, Muğla'daki limanlarda görüntüleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus milyarder iş adamlarına da yaptırımlar uygulandı.

Yaptırımlar sonrasında gözünü Türkiye'ye çeviren milyarderler, uluslararası sulardaki milyon dolarlık yatlarını Muğla kıyılarına yanaştırdı.

Rus milyarderler arasında yer alan Roman Abramovich, savaşın ardından başta AB, İngiltere, ABD, Kanada gibi çok sayıda ülkenin uyguladığı ekonomik ambargo sonrası mart ayının sonlarında, dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen Eclipse’yi önce Marmaris’e ardından Fethiye Göcek açıklarına, My Solaris'i de Bodrum limanına demirlemişti.

Güvenli liman olarak sadece Türkiye kaldı



Ege ve Akdeniz çanağında Rus milyarderlerin süper lüks yatları için tek güvenli liman olarak kalan Türkiye ve özellikle Muğla kıyı şeridine çok sayıda ultra lüks yat demir attı.

Özellikle Fethiye Göcek koylarında dolaşan binlerce lüks yatın yanında küçük ölçekli Rus yatları da yüzlerce koya demir attı.

Milyon dolarlık lüks yatların büyükleri; Zeytin Ada, Göcek adası, Yassıca Ada gibi Göcek’e yakın ada açıklarında demir atarken küçük ölçekli yatlar; Domuz adası, Bedri Rahmi Koyu, Tersane Adası, Hamam Koyu, Killebükü Koyu ve Martı koyu gibi koylarda bulunuyor.





Eclipse yatının özellikleri şaşırtıyor



Rus milyarder Roman Abramovich’in süper lüks yatı Eclipse, mart ayında Marmaris’e gelmiş; nisan ayında Marmaris’ten ayrılarak Fethiye Göcek Koyu açıklarına demir atmıştı.

Uzun süredir Göcek Koyu açıklarında demirli bekleyen Eclipse yatı, 64 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde.

6 katlı mega yat, 2010 yılında yaklaşık 340 milyon euroya mal oldu.

Dünyanın en büyük yatlarından birisi olarak kabul edilen Eclipse üzerinde, iki adet helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu bulunuyor.

Göcek Koyu açıklarında demirli bekleyen Eclipse yatında hareketlilik gözlenmezken, uzun süredir aynı noktada demirli olduğu öğrenildi.

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My Solaris de Bodrum'da



Rus milyarder Roman Abramovich’in My Solaris isimli yatı, mart ayında Bodrum'a geldi. My Solaris yatı, Yalıkavak açıklarında hala demirli duruyor.

Bermuda Adaları bayraklı 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor.

Göcek’e hareket eden bot ve teknelere rastlanmadı



Göcek koylarında binlerce lüks yat dolaşırken, Zeytin Ada çevresinde Rus iş adamlarına ait yatlar demirli duruyor.

Rus bayraklı ultra lüks yatların uzun süredir beklediği öğrenilirken yatlardan alışveriş için Göcek’e hareket eden bot ve teknelere rastlanmadı.





Jeff Bezos’un ultra lüks yatı da Göcek Adası'nda



Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ultra lüks yatı da Göcek Adası'ndaki özel marinada demirli bekliyor.

Daha çok milyarder iş adamlarına haftalık 1-1,5 milyon dolara kiralanan Almanya'da 2016 yılında üretilen Flying Fox süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda 22,5 metre genişliğinde.

12 metrelik yüzme havuzu bulunan yatta iki helikopter pisti, restoranlar, eğlence merkezleri bulunuyor.

Biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanan yatta havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema imkanı da bulunuyor.





Göcek koylarında Türk ünlüler de tatil yapıyor



İHA'nın haberine göre; yüzlerce koya sahip Göcek koylarında tarihin en fazla tekne yoğunluğu yaşanırken, irili ufaklı benlerce tekne koylarda dolaşıyor.

İçlerinde ABD ve İngiliz bayraklı çok sayıda lüks yatların bulunduğu koylarda Türk ünlüler de tatil yapıyor.







