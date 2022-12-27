Rusya: 5.3 milyon Rus turist, Türkiye'yi ziyaret etti

Rusya: 5.3 milyon Rus turist, Türkiye'yi ziyaret etti

Ülkenin Tur Operatörleri Birliği, yurt dışına seyahat eden Rus turistlere ilişkin verileri paylaştı. Türkiye, açık ara farkla ilk sırada bulunuyor.

Türkiye, geçen yaz tatili döneminde, bir kez daha yabancı turistlerin gözde mekanları arasındaki yerini aldı.

Ülkelere göre ziyaretçiler arasında Rus turistlere ilişkin veriler dikkat çekiyor.

Türkiye yine ilk sırada

Türkiye, 2022'de de Rus turistlerin en popüler tatil destinasyonu oldu ve diğer ülkeleri açık ara farkla geride bıraktı.

5.3 milyon Rus turist geldi

Rusya Tur Operatörleri Birliği İcra Direktörü Maya Lomidze, bu yıl yaklaşık 5.3 milyon Rus tarafından Türkiye'nin ziyaret edildiğini söyledi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lomidze, listenin bir sonraki sırasında 1 milyon gibi bir rakamla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu aktardı.

Diğer ülkeleri ziyaret edenlerin sayısı

Bu yıl 850 bin ila 900 bin Rus Mısır'a seyahat ederken, yaklaşık 410 bin Rus da Tayland'a gitti.

Lomidze'ye göre yılbaşı tatili için yaklaşık 3 milyon Rus, ülke içinde seyahat edecek. Yaklaşık 600 bin Rus ise yurt dışına çıkmayı planlıyor.

AA'nın aktardığına göre, Rus turistlerin tatillerini geçirmek üzere tercih ettiği yerler sırasıyla Türkiye, Mısır, Tayland ve BAE, Maldivler ve Sri Lanka oldu.