Petrol
85.01
0.60%
Euro
19.8911
0.11%
Dolar
18.7148
0.28%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5498
-0.12%
Bitcoin
318.965
-0.13%
BTXN Coin
6.39
-1.84%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Rusya: 5.3 milyon Rus turist, Türkiye'yi ziyaret etti

    Ülkenin Tur Operatörleri Birliği, yurt dışına seyahat eden Rus turistlere ilişkin verileri paylaştı. Türkiye, açık ara farkla ilk sırada bulunuyor.
    • 27.12.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: 5.3 milyon Rus turist, Türkiye'yi ziyaret etti

    Türkiye, geçen yaz tatili döneminde, bir kez daha yabancı turistlerin gözde mekanları arasındaki yerini aldı.

    Ülkelere göre ziyaretçiler arasında Rus turistlere ilişkin veriler dikkat çekiyor.

    Türkiye yine ilk sırada

    Türkiye, 2022'de de Rus turistlerin en popüler tatil destinasyonu oldu ve diğer ülkeleri açık ara farkla geride bıraktı.

    5.3 milyon Rus turist geldi

    Rusya Tur Operatörleri Birliği İcra Direktörü Maya Lomidze, bu yıl yaklaşık 5.3 milyon Rus tarafından Türkiye'nin ziyaret edildiğini söyledi.

    Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lomidze, listenin bir sonraki sırasında 1 milyon gibi bir rakamla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu aktardı.

    Rusya: 5.3 milyon Rus turist, Türkiye yi ziyaret etti #1

    Diğer ülkeleri ziyaret edenlerin sayısı

    Bu yıl 850 bin ila 900 bin Rus Mısır'a seyahat ederken, yaklaşık 410 bin Rus da Tayland'a gitti.

    Lomidze'ye göre yılbaşı tatili için yaklaşık 3 milyon Rus, ülke içinde seyahat edecek. Yaklaşık 600 bin Rus ise yurt dışına çıkmayı planlıyor.

    AA'nın aktardığına göre, Rus turistlerin tatillerini geçirmek üzere tercih ettiği yerler sırasıyla Türkiye, Mısır, Tayland ve BAE, Maldivler ve Sri Lanka oldu.

    Rusya: 5.3 milyon Rus turist, Türkiye yi ziyaret etti #2


    Denizli'de yakmaya çalıştığı apartta uyudu
    3. Sayfa

    Denizli'de yakmaya çalıştığı apartta uyudu

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    2023 yılının trafik cezaları belirlendi
    İç Haber

    2023 yılının trafik cezaları belirlendi

    Görüş Bildir