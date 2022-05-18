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    Rusya: 959 Ukraynalı savaşçı teslim oldu

    Moskova'dan gelen açıklamada, teslim olan askerlerin sayısı açıklandı. Ayrıca vurulan askeri noktalarla ilgili bilgiler paylaşıldı.
    • 18.05.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:59
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    Rusya: 959 Ukraynalı savaşçı teslim oldu

    Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

    80'i yaralı olmak üzere toplam 959 Ukraynalı savaşçının, pazartesi gününden bu yana Mariupol'un Azovstal çelik fabrikasının altındaki sığınaklarda ve tünellerde teslim olduğunu söyledi.

    Teslim olanların sayısı

    Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte, Ukrayna güçlerinden 29'u yaralı olmak üzere 694 savaşçının teslim olduğunu duyurdu.

    Bakanlık ayrıca, Donetsk'in Soledar şehrinin füzelerle vurulduğu bilgisini paylaştı.

    Hedef alınan askeri noktalar

    Yabancı paralı askerlerin, Su-24 uçaklarının, cephaneliklerin ve S-300 uçaksavar füze sistemlerinin hedef alındığı kaydedildi.

    Öte yandan 76 kontrol noktası ve 147 top ve havan dahil 421 birlik ve topçu noktasının füze ve topçu atışlarıyla imha edildiği belirtildi.

    Reuters'ın haberine göre, ABD tarafından üretilen M-777 obüslerinin vurulduğu ifade edildi.

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