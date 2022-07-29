Rusya: ABD, ülke ekonomisindeki resesyon gerçeğini inatla reddediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Beyaz Saray'ın, ekonomide yaşanan durgunluğu kabul etmediğini söyledi.

ABD'de ekonomide durgunluk anlamına gelen resesyonla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ülkenin Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını söyledi.

"ABD'de durgunluk olduğunu reddediyorlar"

Moskova'dan Washington'a yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Beyaz Saray, ABD'de durgunluk olduğunu reddediyor. İnatla yerlerini koruyorlar." dedi.

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik bunalımlar? Sadece kelimeyi kullanmayı bıraktılar. Ekonomik kriz bağlamında 'panik' kelimesi gibi. Kelime yoksa sorun da yok." ifadelerini kullandı.

"Putin vergisi, Putin fiyatları icat edildi"

TASS'ın haberine göre, Rus sözcü, ABD'nin resesyon kelimesini devre dışı bıraktığını savundu.

Açıklamasının devamında Zaharova, "Daha önce, 'durgunluk', 'yavaşlama' gibi moda sözcükler Amerikalı siyasi ip cambazlarına yardımcı oldu. Şimdi durum o kadar vahim ki, 'Putin vergisi', 'Putin fiyatları' gibi şeyler icat edildi." diye ekledi.

ABD'de ikinci çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,9 azaldı.