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    Rusya: Afganları taşıyan ABD uçağı Uganda'ya indi

    Rusya: Afganları taşıyan ABD uçağı Uganda'ya indi

    640 Afgan göçmeni taşıyan ve Katar'a gittiği belirtilen uçağın, Uganda'ya iniş yaptığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 10:28
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    ABD kargo uçağının içinden çekilen ve yüzlerce Afgan göçmenin olduğu kare, dünyanın gündemine oturdu.

    C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağında kaydedilen görüntülerde, uçağa binmeyi başaran yaklaşık 640 Afgan'ın olduğu görülüyor.

    RUSYA'DAN AFGAN GÖÇMEN İDDİASI

    ABD basını, Afgan vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, uçuşun Katar'a gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Ancak Rusya'nın iddiası, durumun böyle olmadığını söylüyor.

    UGANDA'YA GÖTÜRÜLDÜKLERİNİ BİLMİYORLAR

    Rusya Araştırmaları Enstitüsü, kargo uçağının Afganları Katar'a değil, Uganda’ya götürdüğünü öne sürdü. Uganda'ya götürüldüklerini bilmeyen mülteci grubunun, bu ülkeye yerleştirilme işlemlerinin yapıldığı kaydedildi.

    ABD'NİN RİCASI: SIĞINMACILARI KABUL EDİN

    Öte yandan Uganda Devlet Bakanı Esther Anyakun, 2 bin Afgan sığınmacıyı geçici olarak ülkelerinde kabul edeceklerini söyledi. Anyakun, konuyla ilgili Washington'ın Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den talepte bulunduğunu dile getirdi.

    Rusya: Afganları taşıyan ABD uçağı Uganda ya indi #1

    "MASRAFLARI ABD KARŞILAYACAK"

    ABD'nin Uganda'daki Afgan göçmenleri daha sonra başka bir yere taşıyacağını belirten Anyakun, masrafların Beyaz Saray tarafından karşılanacağını söyledi.

    Uganda, Afgan sığınmacıları ülkesine kabul eden ilk Afrika ülkesi olarak kayıtlara geçti.

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