Rusya, Baltık Denizi'nde tatbikat yapacak

Ocak ve şubat aylarında tatbikatlar yapmayı planlayan Rusya'ya bağlı savaş gemileri harekete geçti.

Rusya, tatbikatlara devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 savaş gemisinin askeri tatbikat için Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.

SAVAŞ GEMİLERİ BALTIK DENİZİ'NDE

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, çok sayıda savaş gemisinin Baltık Denizi'nde tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "20 savaş gemisi, planlanmış muharebe eğitimi faaliyetlerinin bir parçası olarak görevleri yerine getirmek için Baltık Denizi'nin belirlenmiş bölgelerine girmiştir." ifadesi yer aldı.

OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA TATBİKATLAR YAPILACAK DUYURUSU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının, ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.