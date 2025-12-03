Rusya: Barış görüşmelerinde anlamlı bir uzlaşmaya varılamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta barış umutları yeşerirken barış için verilecek tavizler tartışma konusu.

Daha önce ABD tarafından hazırlanan ve sunulan 28 maddelik barış planı, Rusya'ya bırakılmasını öngördüğü topraklar ile Avrupalı liderler ve Ukrayna tarafından eleştirilmişti.

Rus isteklerinin Ukrayna tarafından reddedilmesine Rusya, toprak taleplerinin kırmızı çizgileri olduğu cevabını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, yeniden düzenledikleri barış planı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüştü.

TRUMP ÇOK UMUTLUYDU

Başkan Trump'ın "çok umutlu" olduğunu söylediği görüşmeye ilişkin bir açıklama, Rus dış politika danışmanı Yuri Uşakov'dan geldi.

"UZLAŞIYA VARILAMADI"

Moskova'daki görüşmenin ardından muhabirlere konuşan Yuri Uşakov, "yapıcı, yararlı ve son derece önemli" olarak tanımladığı müzakere için "Ne yazık ki sağlam bir uzlaşmaya varılamadı." dedi.

CNN'in haberinde, "Tartışma gerektirseler de Amerikan teklifleri az çok kabul edilebilir görünüyor, fakat bazı diğer konular bize uymuyor." açıklamasında bulunan Uşakov'un, "Çalışmalar devam edecek." dediği yazıyordu.

RUSYA TOPRAK TALEBİNDE KARARLI

Putin ve ABD heyetinin görüşmelerinde de konuşulan Rus toprak talepleri için Uşakov, "Bunlar gerçekleşmeden işe yarar bir çözüm göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın geri adım atmamasına yönelik olarak bazı Avrupa Birliği ve NATO yetkilileri askeri gücü artırmak ve daha agresif stratejiler izlemek gibi sert açıklamalarda bulunmuştu.

Putin ise Witkoff ile görüşmesinden kısa süre önce Avrupa savaş istiyorsa Rusya'nın hazır olduğunu söylemişti.