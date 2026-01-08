Rusya: Batılı güçler, Ukrayna'ya konuşlanırsa meşru hedef haline gelir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna Savaşı kızgın şekilde devam ederken iki ülke arasındaki barış planını hayata geçirme çabaları da devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna ile ilgili planlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UKRAYNA'DA BATILI GÜÇLERİN KONUŞLANMASI İHTİMALİ

Paris'te 6 Ocak'ta Fransa ve İngiltere'nin önderliğindeki Gönüllüler Koalisyonu ve Ukrayna arasında, "Güçlü ve Uzun Vadeli Barış İçin Güvenilir Güvenlik Garantileri" olarak adlandırılan niyet bildirgesi imzalandığını anımsatan Zaharova, bunun, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasının ardından bu ülkeye uluslararası güç ve askeri üslerin konuşlandırılmasına imkan verdiğine dikkati çekti.

"BU BİRLİKLER MEŞRU HEDEF OLARAK KABUL EDİLECEK"

Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu belge, krizin çözümünden çok uzak. Bildirge, kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik değil, Ukrayna'nın askerileştirilmesi ve gerginliğin artırılmasına yöneliktir. Batı ülkelerinin Ukrayna topraklarında askeri birlik, üs, depo ve diğer altyapı tesisleri kurması, sadece Rusya'nın değil, diğer Avrupa ülkelerinin de güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacak yabancı müdahale olarak değerlendirileceği konusunda uyarıyoruz. Bu birlikler ve unsurlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak kabul edilecek."

UKRAYNA'NIN TARAFSIZ OLMASI VE RUS AZINLIĞA SAYGI DUYULMASI VURGUSU

Ukrayna meselesinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve Ukrayna'nın tarafsız olma ilkesine uyması, Ukrayna'daki Rus vatandaşlarının dil ve din haklarına saygı duyulması ve topraklarla ilgili gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini belirten Zaharova, krizin ancak bu şekilde çözülebileceğini vurguladı.

"YA DİPLOMATİK YOLLARLA YA DA ASKERİ YOLLARLA"

Sözcü Zaharova, sahadaki inisiyatifin Rus ordusunda olduğuna işaret ederek "Elbette, tüm bu hedeflere ya siyasi diplomatik yollarla ya da özel askeri operasyonla ulaşılacak." ifadesini kullandı.