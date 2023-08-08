Putin'den 'dost olmayan ülkelere' vergi kararları Rusya ile savaş halinde olan Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri "dost olmayan" olarak ilan etti ve bu ülkelere ekonomik yaptırım uygulamaya devam ediyor.

AA Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da söz konusu ülkelere karşı "dost olmayan ülkeler" tanımıyla yaptırımları devreye alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkeler"e ekonomik açıdan bir zorlayıcı uygulamayı daha gerçekleştirdi. Putin, dost olmayan Batılı ülkelerin vergi anlaşmalarındaki bazı hükümleri iptal ettiğini duyurdu. Gelir ve varlıkların çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi Putin tarafından imzalanan karara göre, dost olmayan ülkelerle gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkelerle temasa geçecek Rus hükümetine, söz konusu hükümlerin iptalinin ekonomiye etkisini azaltma talimatının verildiği kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesiyle görevlendirildi.