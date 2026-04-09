Rusya, bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, taraflar arasında cenaze takası operasyonları sürüyor. İsmi açıklanmayan bir Rus kaynağa göre, bin Ukraynalı askerin cenazesi, Ukrayna’ya teslim edildi. Ukrayna ise 41 Rus askerinin cenazesini Moskova’ya iade etti.

MÜZAKERELER VE ÖNCEKİ TAKASLAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat 2026’da yaptığı açıklamada, 2025 Temmuz’dan bu yana Kiev yönetimine 12 binden fazla cenazenin teslim edildiğini, Moskova’nın ise 200 Rus askerinin cenazesini aldığı bilgisini paylaşmıştı.

Daha önce 26 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinsky, 35 Rus askerinin cenazesine karşılık bin Ukraynalı askerin cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.

TAKASLARIN ÖNEMİ VE SÜREÇ

Taraflar arasındaki cenaze takasları, çatışma bölgelerinde insanî bir uygulama olarak sürerken, hem asker aileleri için hem de uluslararası ilişkilerde önemli bir diplomatik süreç olarak değerlendiriliyor.