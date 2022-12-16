Petrol
79.4
-2.23%
Euro
19.7974
-0.12%
Dolar
18.647
0.02%
Altın
1.065
-0.02%
Borsa
5215
0.50%
Bitcoin
323.369
-3.25%
BTXN Coin
5.94
13.14%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü görüşme fikrine olumlu bakıyoruz

    Açıklama, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'dan geldi. Rus yetkili, teklife sıcak baktıklarını söylerken, "Suriye ile temas halindeyiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü görüşme fikrine olumlu bakıyoruz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uluslararası meselelere dair önemli mesajlar verdi.

    Rusya ve Suriye ile birlikte üçlü görüşme yapabileceklerini söyleyen Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in bu teklife olumlu yaklaştığını belirtti.

    Erdoğan'dan Suriye-Türkiye-Rusya üçlü görüşme önerisi

    Erdoğan, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim." dedi.

    Rusya: Son derece olumlu bakıyoruz

    Moskova'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına yönelik açıklama yapıldı.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine "son derece olumlu" baktıklarını ifade etti.

    "Suriye ile temas halindeyiz"

    RIA Novosti'nin aktardığına göre, Bogdanov, "Şu anda Suriyeli dostlarımızla temas halindeyiz." diye ekledi.

    Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan ın üçlü görüşme fikrine olumlu bakıyoruz #1
    (Mihail Bogdanov)

    "Putin'e teklif ettim, olumlu baktı"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu önerisine ilişkin, "Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız." demişti.

    Terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyinden yönelen tehditlere işaret eden Erdoğan, "Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar.

    "Güvenlik koridorunda her türlü adımı atarız"

    Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız." diye konuşmuştu.


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Darbe planları sonrası AfD'nin kapatılması gündemde
    Dünya

    Darbe planları sonrası AfD'nin kapatılması gündemde

    Hem kepeği hem cansızlığı önlüyor! Mükemmel saçlar için şampuana birazcık katmanız yeterli
    Yaşam

    Hem kepeği hem cansızlığı önlüyor! Mükemmel saçlar için şampuana birazcık katmanız yeterli

    Görüş Bildir