Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü görüşme fikrine olumlu bakıyoruz

Açıklama, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'dan geldi. Rus yetkili, teklife sıcak baktıklarını söylerken, "Suriye ile temas halindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uluslararası meselelere dair önemli mesajlar verdi.

Rusya ve Suriye ile birlikte üçlü görüşme yapabileceklerini söyleyen Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in bu teklife olumlu yaklaştığını belirtti.

Erdoğan'dan Suriye-Türkiye-Rusya üçlü görüşme önerisi

Erdoğan, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim." dedi.

Rusya: Son derece olumlu bakıyoruz

Moskova'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına yönelik açıklama yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine "son derece olumlu" baktıklarını ifade etti.

"Suriye ile temas halindeyiz"

RIA Novosti'nin aktardığına göre, Bogdanov, "Şu anda Suriyeli dostlarımızla temas halindeyiz." diye ekledi.



(Mihail Bogdanov)

"Putin'e teklif ettim, olumlu baktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu önerisine ilişkin, "Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız." demişti.

Terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyinden yönelen tehditlere işaret eden Erdoğan, "Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar.

"Güvenlik koridorunda her türlü adımı atarız"



Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız." diye konuşmuştu.