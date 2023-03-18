Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım'ı ziyaret etti Putin, kendi kullandığı araçla Sivastopol'e gitti. Vali Razvozhaev, Rus liderin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

Kırım’ın yasa dışı ilhakının üzerinden 9 yıl geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın ilhak edilmesinin yıl dönümünde liman kenti Sivastopol'e ziyarette bulundu.

Aracı kendi kullandı

Kente gelen Putin'in, aracı kendisi kullanması dikkat çekti. Burada yetkililerle görüşen ve çeşitli temaslarda bulunan Rus lider, kameralara yansıdı.

Sivastopol Valisi Mihail Razvozhaev, "Başkanımız Vladimir Putin şaşırtmayı biliyor." dedi.

Putin'in ziyaretiyle ilgili açıklama

TASS'ın haberine göre, Razvozhaev, "Bir video konferans için her şey hazırdı. Putin ise aracını aldı ve geldi. Kendisi sürdü. Çünkü böylesine tarihi bir günde Başkan, her zaman Sivastopol ve Sivastopol halkının yanında. Ülkemizin inanılmaz bir lideri var." ifadelerini kullandı.

Kırım Yarımadası'nı 9 yıl önce yasa dışı ilhak eden Rusya, geçen yıl başlattığı savaşta Ukrayna'nın topraklarının yüzde 15'inde daha kontrolü ele geçirdi.

2013'te protestolar başladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya yanlısı dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı ertelemesi üzerine 21 Kasım 2013'te protestolar başladı.

Sokak gösterileri ve halkın tepkisi üzerine Yanukoviç, 22 Şubat'ta ülkeden kaçtı, ardından Batı yanlısı siyasetçiler yönetime geçti.

İlhaka giden yol

Yeni yönetimin iş başına gelmesi üzerine yarımadada konuşlu bulunan Rus askeri üssünden çıkan birlikler, Kırım’ın çeşitli şehirlerinde ortaya çıktı.

Ukrayna ile Rusya arasında Rus Karadeniz Filosu'nun konumuyla ilgili 28 Mayıs 1997 ve 21 Nisan 2010'da yapılan anlaşmalara aykırı olmasına rağmen Rus birlikleri, yarımada üzerinde hareket ederek yer değişikliği yaptı.

Hükümet binaları ele geçirildi

Rus yanlıları, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için 25 Şubat 2014'te Parlamento'ya baskı uygulamaya başladı. 400 civarında Rusya yanlısı, Kırım Parlamentosu'nu basarak Kırım'ın bağımsızlığını ilan etmesi için referandum kararı almasını talep etti.

Yarımadada askeri üniformalı üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan silahlı kişiler, 27 Şubat 2014'ten itibaren kamu binalarında kontrolü ele aldı.

"Yeşil adamlar" olarak adlandırılan Rus yanlısı milis güçleri, kısa sürede hükümet binalarının yanı sıra Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'nu da ele geçirdi.

'Yeşil adamlar'ın gölgesinde referandum

Eli silahlı "yeşil adamların" gölgesinde 6 Mart 2014'te toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için referandum yapılması kararı alındığını ilan etti.

Bu süreçten itibaren yeşil adamlar, Kırım Tatarlarına ve Ukraynalılara baskı yaparak onları yarımadadan uzaklaştırmaya çalıştı.

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Geçersiz sayıldı

Kırım Tatarları, parlamentonun bu kararına karşı çıkıp boykot kararı alsa da 16 Mart 2014'te yarımadada sözde referanduma gidildi. Rus yanlısı silahlı güçlerin kontrolündeki referandum sonucunda Moskova'nın da beklediği kararın Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı açıklandı.

Referanduma başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve Türkiye dahil pek çok ülke karşı çıktı ve referandumu geçersiz saydı.

Kremlin'de ilhak töreni

Moskova yönetimi ise referandumu tanıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı.

Böylece Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımasına ilişkin 1994'te imzaladığı Budapeşte Memorandumu'na aykırı olmasına rağmen Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.