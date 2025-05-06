Rusya Devlet Başkanı Putin, Netanyahu ile görüştü

AA

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni acımasızca hedef alıyor..

Dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ise ateşkese yanaşmıyor..

Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail'in Başbakanı Netanyahu bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü..

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da ve ikili ilişkilerdeki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

2.DÜNYA SAVAŞI VURGUSU

Putin ve Netanyahu'nun görüşmede, iki ülkenin 2’nci Dünya Savaşı olayları ile ilgili gerçeği savunma, sonuçlarını gözden geçirme ve tarihi çarpıtma girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılığının vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kızıl Ordu’nun ve tüm Sovyet halkının Nazizm'in yenilgisindeki belirleyici rolüne dikkat çekildiği aktarılarak, "Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya'da hem de 9 Mayıs'ın resmi tatil olduğu İsrail'de kutsal şekilde onurlandırılıyor” ifadesi yer aldı.