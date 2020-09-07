Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman ile petrol piyasalarını görüştü

Kremlin, Putin ve Selman'ın telefon görüşmesinde koronavirüs ve petrol piyasaları konularında fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama Kremlin’denden geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Kral Selman, görüşmede petrol piyasalarına dair görüş alışverişinde bulundu.

YAKIN İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Putin ve Kral Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasında yürütülen iş birliğine dair memnuniyetlerini dile getirirken, bu alanda yakın iş birliğinin devam edeceğini teyit etti.

Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ortak üretimine dair konuların da ele alındığı görüşmede, salgına ve salgının küresel ekonomiye etkilerine karşı atılabilecek ortak adımlar da istişare edildi.