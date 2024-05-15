Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni kabineyi onayladı

Rusya'da seçimleri geride bıraktı..
Ezici çoğunlukla yeniden seçilen mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabinesini kurdu..
Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’ı tekrar başbakan olarak atayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni kabineyi imzaladığı kararnameyle onayladı.
Putin’in imzaladığı kararnameye göre; Denis Manturov, Tatyana Golikova, Alexander Novak, Alexey Overchuk, Dmitry Patrushev, Vitaly Savelyev, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko yeni başbakan yardımcısı olarak atandı.
Atanan yeni bakanlar ise şu şekilde;
Rusya Savunma Bakanı: Andrey Belousov
İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev
Rusya Acil Durumlar Bakanı: Alexander Kurenkov
Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov
Adalet Bakanı: Konstantin Chuychenko
Sanayi ve Ticaret Bakanı: Anton Alikhanov
Spor Bakanı: Mikhail Degtyarev
Çevre Bakanı: Alexander Kozlov
Çalışma Bakanı: Anton Kotyakov
Eğitim Bakanı: Sergey Kravtsov
Tarım Bakanı: Oksana Lut
Kültür Bakanı: Olga Lyubimova
Sağlık Bakanı: Mihail Muraşko
Ekonomi Bakanı: Maksim Reshetnikov
Maliye Bakanı: Anton Siluanov
Ulaştırma Bakanı: Roman Starovoyt
Putin’in imzaladığı kararname ile yeni Rus hükümeti resmen göreve başladı.
Savunma Bakanı değişti
Yeni kabinede en dikkat çeken isim Savunma Bakanlığı'nda yaşandı.
Putin, Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u Savunma Bakanı yaptı.
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