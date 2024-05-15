Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni kabineyi onayladı
İHA

Rusya'da seçimleri geride bıraktı..

Ezici çoğunlukla yeniden seçilen mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabinesini kurdu..

Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’ı tekrar başbakan olarak atayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni kabineyi imzaladığı kararnameyle onayladı.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre; Denis Manturov, Tatyana Golikova, Alexander Novak, Alexey Overchuk, Dmitry Patrushev, Vitaly Savelyev, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko yeni başbakan yardımcısı olarak atandı.

Atanan yeni bakanlar ise şu şekilde;

Rusya Savunma Bakanı: Andrey Belousov

İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

Rusya Acil Durumlar Bakanı: Alexander Kurenkov

Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

Adalet Bakanı: Konstantin Chuychenko

Sanayi ve Ticaret Bakanı: Anton Alikhanov

Spor Bakanı: Mikhail Degtyarev

Çevre Bakanı: Alexander Kozlov

Çalışma Bakanı: Anton Kotyakov

Eğitim Bakanı: Sergey Kravtsov

Tarım Bakanı: Oksana Lut

Kültür Bakanı: Olga Lyubimova

Sağlık Bakanı: Mihail Muraşko

Ekonomi Bakanı: Maksim Reshetnikov

Maliye Bakanı: Anton Siluanov

Ulaştırma Bakanı: Roman Starovoyt

Putin’in imzaladığı kararname ile yeni Rus hükümeti resmen göreve başladı.

Savunma Bakanı değişti

Yeni kabinede en dikkat çeken isim Savunma Bakanlığı'nda yaşandı.

Putin, Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u Savunma Bakanı yaptı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)