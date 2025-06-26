Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Yüzde 5'lik değer tehdit oluşturmuyor

Hollanda'nın Lahey kentinde NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvede ülkeler arasında birçok görüşme gerçekleştirilirken, ABD Başkanı Donald Trump yine adından söz ettirmeyi başardı.

TRUMP'IN ISRARLARI SONUÇ VERDİ

Trump'ın uzun süreli ısrarlarının ardından NATO ülkeleri Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya harcama konusunda anlaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, karara ilişkin açıklama yaptı.

"TEHDİT OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Lavrov, "Yüzde 5'lik bir değerin bizim güvenliğimize karşı büyük bir tehdit oluşturacağını düşünmüyorum. Biz hangi hedefleri kovaladığımızın farkındayız ve bunları saklamıyor, açıkça duyuruyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartları ve uluslararası hukuk çerçevesinde her bakış açısından yasal hedeflerimizi hangi yollarla güven altına alabileceğimizi de biliyoruz" dedi.

Lavrov, NATO ülkelerinin bu hafta gerçekleştirdiği açıklamaları, "Silahlanmadaki şahlanışlarını meşru kılmak için Rusya'yı bir canavar gibi resmettiler" ifadeleriyle eleştirdi.

RUSYA İTTİFAKIN GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKE OLARAK GÖRÜLDÜ

NATO üyesi ülkeler, dün Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki oturumda ortak karara vararak GSYİH'nin yüzde 5'ini tahsis etmeyi kabul etmişti.

İttifak ülkeleri, zirvede Rusya'nın ittifakın güvenliği için uzun vadeli bir tehdit oluşturduğunu ve bu sebeple üyelerin sivil ve askeri dirençliliğini kuvvetlendirmesi gerektiğinin altını çizmişti.