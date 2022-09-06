Rusya Federal Uzay Ajansı yetkilisine, ‘vatana ihanet’ten 22 yıl ceza

Devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine iletmekten suçlu bulunan Rusya Federal Uzay Ajansı danışmanı İvan Safronov’a “vatana ihanet” suçundan 22 yıl hapis cezası verildi.

Moskova Şehir Mahkemesi, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınan, sonra tutuklanmasına karar verilen Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) danışmanı ve Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant ve Vedomosti'de gazetecilik yapmış olan İvan Safronov hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, eski gazeteci Safronov'u askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine iletmekten suçlu buldu.

“Vatana ihanet”ten 22 yıl ceza

AA'nın haberine göre “Vatana ihanet” suçlamalarından hüküm giyen Rus gazeteci, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Safronov, hem suçlamaları hem de cezasını neredeyse yarı yarıya azaltabilecek bir savunma pazarlığını reddetti.

Duruşmadan çıkan kararın, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın bağımsız medyasına yönelik bir dizi baskının sonucu olarak görüldü.

‘Mısır'a SU-35 savaş uçağı satışı’

32 yaşındaki Safronov, devlet uzay ajansı başkanının danışmanı olarak çalışmak üzere gazeteciliği bıraktıktan sonra Temmuz 2020'de tutuklandı.

Geçen hafta BBC'nin Rus servisi, suçlamaların Safronov'un Rusya'nın Mısır'a SU-35 savaş uçağı satışını ortaya çıkaran ve diplomatik bir tepkiyi tetikleyen bir makaleyle ilgili olduğuna inanıldığını bildirdi.

‘Çalışırken devlet sırlarına erişimi yoktu’

Safronov, uzay ajansı için çalışırken devlet sırlarını ifşa etmekle resmen suçlandıktan sonra gözaltına alındı.

Ancak ajans yetkilileri, Safronov'un orada çalışırken devlet sırlarına erişimi olmadığı konusunda ısrar etti ve suçlamaların bu işle ilgili olmadığını söyledi.

İki avukat ülkeden kaçtı

Duruşmalar boyunca Safronov için çalışan avukatlar sürekli baskı altında kaldı.

Bunlardan Yevgeny Smirnov ve Ivan Pavlov'un ülkeden kaçtığı bildirildi.

Gazeteciler “özgürlük” dedi

Karar açıklanırken az sayıda gazeteci destekçisi "özgürlük" sloganları attı ve hukuk ekibi, devlet medyasına karara itiraz edeceklerini söyledi.

Pazartesi günkü karardan önce, Moscow Times'ın Rus Servisi, TV Rain ve Meduza da dahil olmak üzere birçok bağımsız Rus kuruluşu savcıları suçlamaları düşürmeye ve Safronov'u serbest bırakmaya çağırdı.

Ortak bildiride, “Ivan Safronov'un zulmünün nedeni henüz kanıtlanmamış 'ihanet' değil, gazetecilik çalışmasıdır.” denildi.

AB'nin Rusya heyeti çağrıları yineledi ve Moskova'yı bağımsız gazeteciliğin “sistematik baskısı” ile suçladı.

Medya kuruluşları radarda

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya, bağımsız medya kuruluşlarına yönelik bir baskı başlattı.

Mart ayı başlarında, yasa koyucular çatışma hakkında “sahte haberler” yayan herkese 15 yıl hapis cezası veren yeni bir yasayı onayladı.

"Silahlı kuvvetleri itibarsızlaştıran" medya kuruluşları da ağır cezalar ve 5 yıla kadar hapis cezalarıyla karşı karşıya.

Pazartesi günü, bir Rus mahkemesi, ülkede kalan birkaç bağımsız haber kuruluşundan biri olan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tutarlı bir şekilde eleştiren Novaya Gazeta'nın işletme ruhsatını iptal etti.

Mahkeme, yayın kuruluşunun 2006 yılındaki mülkiyet değişikliğiyle ilgili belgeleri sağlamadığını söyledi.

Editörü Dmitry Muratov, kararın "en ufak bir yasal dayanağı olmayan siyasi bir hit iş" olduğunu söyledi.

BBC, Times ve Guardian muhabirleri de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası gazetecinin Rusya'ya girişi de yasaklandı.

Temmuz ayında yasağı ilan eden Moskova, bir dizi İngiliz gazeteciyi “Rusya hakkında yanlış ve tek taraflı bilgilerin kasıtlı olarak yayılmasına karışmakla” suçladı.