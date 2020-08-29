Rusya, Karadeniz'de ABD keşif uçağını önledi

Rus savaş uçakları, ülke sınırlarına yaklaştığı belirtilen ABD uçağını bölgeden uzaklaştırdı.

Karadeniz semaları, dün yine ABD ile Rusya arasındaki gerginliğe sahne oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD'ye ait Boeing RC-135 tipi keşif uçağının, Karadeniz’in tarafsız sularında uçuş yaparken Rus radarları tarafından takibine başlandı.

Kırım açıklarında gerçekleşen uçuş nedeniyle Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden kalkan 2 adet Su-27 tipi savaş uçağı, ABD keşif uçağına yaklaştı. Rus savaş uçakları, ABD’nin keşif uçağını takip etti.

ABD UÇAĞINA ÖNLEME

Rus uçaklarının yakınlaşması sonrası ABD uçağı uçuş yaptığı bölgeden uzaklaştı. Rus uçakları bunun üzerine kendi üslerine geri döndü.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin uçağının tarafsız sularda uçtuğu, Rus sınırına yaklaşması sırasında önleme gerçekleştiği ve bu önlemenin uluslararası hukuka uygun olduğu ifade edildi.

Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi ViDEO



