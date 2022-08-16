Petrol
95.41
0.33%
Euro
18.2246
-0.16%
Dolar
17.9661
0.04%
Altın
1.024
-0.29%
Borsa
2776
-2.86%
Bitcoin
432.733
-0.29%
BTXN Coin
6.18
-4.03%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Rusya: Kırım’daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj

    Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni sabotaj" ifadelerini kullandı.
    • 16.08.2022 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Kırım’daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj

    Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ın Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili detayları paylaştı.

    Mühimmat deposundaki patlamanın, Ukrayna tarafından yapılan saldırı sonucu meydana geldiğini doğrulayan bakanlık, durumu sabotaj olarak nitelendirdi.

    Saldırının nedeni sabotaj

    Bakanlık ayrıca ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 Ağustos sabahı Cankoy yerleşimi yakınlarındaki askeri depo, sabotaj sonucunda hasar gördü. Askeri depodaki patlama sırasında elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu hattı, konut binaları ve bazı sivil altyapı alanlarında da hasar meydana geldi." ifadelerini kullandı.

    İHA'nın haberine göre açıklamanın sonunda, ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı ve patlamanın yol açtığı enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

    Ukrayna Kırım'da Rus üssünü vurdu

    Rusya: Kırım’daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj #1

    Rusya: Kırım’daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj #2

    Rusya: Kırım’daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj #3


    İlginizi Çekebilir

    Hack Karadeniz'in aranan hackerları sürpriz isimler çıktı
    Gündem

    Hack Karadeniz'in aranan hackerları sürpriz isimler çıktı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Hande Soral annesi ve oğlunu paylaştı
    Magazin

    Hande Soral annesi ve oğlunu paylaştı

    Görüş Bildir