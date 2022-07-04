Petrol
113.17
1.38%
Euro
17.5978
0.68%
Dolar
16.8266
0.43%
Altın
978.78
0.28%
Borsa
2457
0.55%
Bitcoin
332.016
3.00%
BTXN Coin
7.03
2.03%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Rusya: Luhansk’ın tamamını kontrol altına aldık

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinin tamamını kontrol altına aldıklarını söyledi.
    • 04.07.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Luhansk’ın tamamını kontrol altına aldık

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

    Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişine ilişkin Putin’e rapor verdi.

    Rus güçlerinin 19 Haziran’dan itibaren sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarını kontrol altına almak için “başarılı bir operasyon” yaptığını belirten Şoygu, iki hafta içinde Lisiçansk ve Severodonetsk yakınlarındaki kuşatma altında bulunan bölgede tasfiyenin gerçekleştiğini aktardı.

    "670 kilometrekarelik bölge kontrol altına alındı"

    İHA'nın haberine göre Severodonetsk, Zolotoye, Gorskoye Volçeyarovka gibi büyük şehirler başta olmak üzere 25 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını kaydeden Şoygu, “Operasyon dün Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden biri olan Lisiçansk'ın kurtarılmasıyla tamamlandı. Toplamda, aktif saldırı operasyonlarında 670 kilometrekarelik bölge kontrol altına alındı.” ifadelerini kullandı.

    2 bin 218 Ukrayna askeri öldürüldü

    Bu süre içerisindeki saldırılar sonucunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin toplam kaybının 5 bin 469 kişi olduğunu söyleyen Şoygu, bunlardan 2 bin 218’inin öldüğünü, 3 bin 251’inin yaralandığını aktardı.

    Şoygu, bu operasyonda Ukrayna’ya ait 196 tank ve zırhlı araç, 12 uçak, 1 helikopter, 69 insansız hava aracı, 6 hava savunma füze sistemi, 97 çok namlulu roketatar, 166 obüs ve havan topu ile 216 özel askeri aracın yok edildiğini bildirdi.

    Lisiçansk’ta Ukrayna güçlerinin 39 tank ve zırhlı araç, 11 obüs ve havan topu ve pek çok tanksavarı bıraktığını bildiren Şoygu, halihazırda Lisiçansk şehrinde mayın temizleme çalışmaları ile halka yardımın sürdüğünü dile getirdi.

    Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da operasyonlarını devam ettirdiğini kaydetti.

    Rusya: Luhansk’ın tamamını kontrol altına aldık #1


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi
    Dünya

    İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi

    Sele kapılan genç aranıyor
    Gündem

    Sele kapılan genç aranıyor

    Görüş Bildir