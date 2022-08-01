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    Rusya: Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının "olumlu" olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.
    • 01.08.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 16:27
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    Rusya: Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu

    24 Şubat tarihinde Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, küresel çapta tahıl krizi kapısını araladı.

    Konuya çözüm üreten Türkiye, tarafarla bir araya geldi ve Türkiye'nin çabaları, limanlarda kapalı kalan 22 milyon ton tahılın dünyaya dağıtılması noktasında sonuca ulaştı.

    Moskova ve İstanbul'da Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayanalı muhatapları ile görüşmeler gerçekleştiren Türkiye, anlaşmayı sağladı ve imzalar atıldı.

    İlk gemi yola çıktı

    Türkiye'nin arabulucuğu ile savaş nedeniyle dağıtımı duran tahılların dünyaya güvenli sevkiyatı için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

    Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin, 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

    Rusya: Odessa Limanı ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu #1

    "Tahıl anlaşmalarının uygulanacağını umuyoruz"

    AA'nın haberine göre; konuyla ilgili bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

    İlk geminin, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıktığına dikkati çeken Peskov, "Bu, çok hem de çok olumlu. Bu, İstanbul'daki görüşmelerde yapılan anlaşmaların uygulanmasını test etmek için iyi bir fırsat. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    "Gemi, Karadeniz'in kuzey batısındaki koridor üzerinden hareket ediyor"

    Rusya Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Odessa Limanı'ndan çıkan mısır yüklü "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin, yarın İstanbul'a ulaşmasının planlandığı belirtildi.

    Söz konusu geminin Karadeniz'in kuzey batısındaki koridor üzerinden hareket ettiği kaydedilen açıklamada, "Tarım ürünlerini taşıyan ilk geminin çıkışı ile ilgili insani yardım operasyonu, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde yer alan Rus subaylarının aktif katılımıyla planlandı." ifadelerine yer verildi.

    Rusya: Odessa Limanı ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu #2

    Kosova-Sırbistan gerginliği konusunda da açıklama yapıldı

    AA'nın haberine göre; öte yandan Kosova-Sırbistan gerginliğine değinen Peskov, bu konuda Sırbistan ve Kosova'da yaşayan Sırpları desteklediklerini belirtti.

    Peskov, Kosova yönetiminden gelen taleplerin "temelsiz" olduğunu savunarak, "Meselenin büyümesi şimdilik önlendi ancak durum 1 aylığına ertelendi. Bu nedenle tüm tarafların sağduyu göstermesi önemlidir." ifadesini kullandı.

    Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Sırpların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Peskov, "Kosova'yı tanıyan ve garantör olan ülkelerin, Kosova yönetimini ileride gerginliği artırabilecek öngörülmeyen adımlar atmasından korumak için etkisini kullanması gerekiyor." diye konuştu.

    Rusya: Odessa Limanı ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu #3


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