Rusya, Polonya sınırındaki göçmen krizinden Batı'yı sorumlu tuttu

Rus lider Putin, göçmen krizinin kökenine işaret etti. Putin, sorunların nedeninin Belarus olmadığını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizini değerlendirdi.

Putin, Irak ve Afganistan'daki savaşlara işaret ederek, krizin sorumlusunun Batı olduğunu söyledi.

"GÖÇMEN KRİZİNİN NEREDEN ÇIKTIĞINI UNUTMAYALIM"

Avrupa Birliği, Minsk'e yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanırken, Putin Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Belarus'un krizden sorumlu olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Putin, "Göçmenlerle ilgili yaşanan bu krizlerin nereden çıktığını unutmayalım. Belarus bu sorunların öncüsü mü? Hayır. Sebepler, Batı ve Avrupa ülkelerinin kendileri tarafından yaratıldı." dedi.

"BELARUS'UN HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Irak ve Afganistan'daki çatışmalara değinen Putin, Belarus sınırındaki göçmenler arasında Iraklı ve Afganların da bulunduğunu kaydetti. "Belarus'un bununla hiçbir ilgisi yok. Belarus üzerinden gelmiş olmaları şaşırtıcı değil çünkü Belarus menşe ülkeler için vizesiz girişe sahip." diye konuştu.

Putin, Polonyalı güvenlik güçlerini sınırdaki göçmenlere şiddet uygulamakla da suçladı.

"GÖÇMENLER ALMANYA'YA GİTMEK İSTİYOR"

Rus lider, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in krizi ele almalarını umduğunu söyledi ve göçmenlerin esas olarak Almanya'ya gitmek istediğini, Moskova'nın bu durumla hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

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