Rusya son 73 yılın en şiddetli depremini yaşadı

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, sabah saatlerinde yüksek şiddetli depremler meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) ve Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Jeofizik Hizmetler, depremin büyüklüğünü ilk olarak 7.1 olarak açıkladı.

Ancak yapılan analizler sonunda büyüklüğün 8.7 ila 8.8 arasında olduğu doğrulandı.

SON 73 YILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ

Deprem, Petropavlovsk-Kamçatski'nin 149 kilometre güneydoğusunda, 17 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bu, 1952’de aynı bölgede yaşanan ve Hawaii’ye kadar tsunami gönderen 9 büyüklüğündeki depremden bu yana en büyük sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

Jeofizik uzmanları, depremin Kamçatka sismik zonundaki en güçlü olay olduğunu belirtti.

NEREDEYSE DÜNYANIN YARISI ETKİLENDİ

Sarsıntı, yaklaşık 200 kilometrelik bir kırılma boyunca güneybatı yönüne yayıldı. Deprem, Avrasya ve Pasifik levhalarının karşılaştığı bölgede, tipik bir “subdüksiyon” yani dalma-batma tipi sismik olay olarak değerlendirildi.

Deprem, Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen 40 bin 000 kilometrelik bir tektonik kuşak olan Pasifik Ateş Çemberi’nde meydana geldi.

Bu bölge, dünya üzerindeki depremlerin yaklaşık yüzde 90’ını ve aktif volkanların yüzde 75’ini barındıran, yoğun tektonik aktivitelerle bilinen bir alandır.

Güney Amerika’nın Pasifik kıyılarından Kuzey Amerika’ya, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndan Japonya, Filipinler ve Yeni Zelanda’ya uzanan bu kuşakta meydana gelen deprem, adeta dünyanın yarısını etkiledi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Depremden hemen sonra Rusya ve Pasifik havzasında bulunan bazı ülkelerde tsunami alarmı verildi.

En ciddi etkiler Severo-Kurilsk kentinde görüldü. Yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşadığı şehirde 3 ila 4 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları kıyıya ulaştı.

Şehirde acil durum ilan edildi ve tüm halk yüksek bölgelere tahliye edildi. Yelizovski bölgesindeki Vodopadnaya meteoroloji istasyonunda da benzer dalga yüksekliği kaydedildi.

ALARM DURUMUNA GEÇEN ÜLKELER

Rusya'da Kamçatka Yarımadası ve Kuril Adaları, Japonya'da Hokkaido, Tohoku bölgesi, Kanto bölgesi, Izu ve Ogasawara Adaları, Tokai bölgesi, Wakayama Prefecture, ABD'de Hawaii'nin tamamı, Alaska bölgesinde Aleut Adaları ile Samalga Pass’ten Attu’ya kadar, Kaliforniya'da Cape Mendocino’dan Oregon sınırına kadar, Ekvador, Kanada'da Britanya Kolumbiyası, Çin, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda, Peru, Meksika'da Panama kıyıları, Şili, Kosta Rika, Solomon Adaları, Tayvan, Papua Yeni Gine.

BÖLGEDE KAOS HAKİM

Petropavlovsk-Kamçatski’de sarsıntıların şiddeti 6 (VI) olarak ölçüldü.

Bölge genelinde elektrik kesintileri yaşandı, mobil internet hizmetleri aksadı, halk binalardan panikle çıktı.

Kentte trafik kilitlendi, akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir anaokulunun tadilat halindeki cephesi çöktü.

Çocuk polikliniği binasında hasar meydana geldi ve hizmet durduruldu. Vali Vladimir Solodov, şehirde mesainin kısaltıldığını duyurdu.

BİR AY BOYUNCA 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ARTÇI SARSINTILAR BEKLENİYOR

Sağlık Bakanı Oleg Melnikov, Petropavlovsk Uluslararası Havalimanı (Yelizovo) binasında yaralanan bir kadına müdahale edildiğini, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Genel olarak bölgede can kaybı yaşanmadı, ancak halkın tetikte olması istendi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tsunami dalgalarının Kamçatka’nın doğusundaki bazı bölgelerde etkili olduğunu bildirdi.

Aleutsky ilçesine 32 cm, Ust-Kamçatsky ilçesine 20 cm, Petropavlovsk-Kamçatski kıyılarına ise 6 cm yüksekliğinde dalgalar ulaştı. Artçı sarsıntılar bölgeyi sarsmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, bir ay boyunca 7.5 büyüklüğüne kadar artçıların olması ve bunların 5-6 şiddetinde yeni sarsıntılara yol açması bekleniyor.

TRUMP: GÜÇLÜ VE GÜVENDE KALIN

Deprem, yalnızca Rusya’da değil, Pasifik havzasının tamamında alarm durumuna neden oldu.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi, 3 saat içinde Alaska, Kaliforniya, Oregon, Washington ve Hawaii için uyarılar yayımladı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Hawaii kıyılarının tahliye edilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan “Güçlü ve güvende kalın” mesajıyla halka seslendi.

HALK YÜKSEK ÇATILARA ÇIKARILDI

Japonya Meteoroloji Ajansı da bir gün boyunca büyük tsunami riski devam edeceği uyarısında bulundu.

Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi.

Halk yüksek binaların çatılarına yönlendirildi. Guam ve Kuzey Mariana Adaları için de tsunami izleme sistemi devreye alındı.

BİR HAFTADIR DEPREMLER YAŞANIYORDU

Kamçatka’daki sismik hareketlilik son haftalarda artmıştı.

Bölge geçen hafta da 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Sismologlar, bölgedeki kırılma hattının yüksek gerilim altında olduğunu ve büyük enerji boşalmalarının sürebileceğini belirtiyor. Kamçatka’daki tüm acil müdahale birimleri olağanüstü hal modunda çalışmaya devam ediyor. Rusya Bilimler Akademisi, en küçük gelişmelerin bile yerel yönetim ve MÇHS’ye bildirildiğini vurguladı.

Depremin etkilerinin yalnızca yerel değil, küresel çapta izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

1952’deki büyük depremin yol açtığı dev dalgaların Hawaii kıyılarına kadar ulaştığı göz önüne alındığında, bugünkü sarsıntı da ciddi bir uluslararası doğa olayı olarak değerlendirilmekte.

1952 DEPREMİ AKILLARA GELDİ

Deprem, 4 Kasım 1952’de Kamçatka’da yaşanan ve 9,0 büyüklüğünde ölçülen büyük felaketi yeniden gündeme getirdi.

O dönemde meydana gelen sarsıntı, hem bölgede hem de binlerce kilometre uzaktaki Hawaii kıyılarında yıkıma neden olmuştu.

173 KİŞİ ÖLDÜ

Depremin ardından oluşan dev tsunami dalgaları, Hawaii’ye kadar ulaşarak 173 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve on milyonlarca dolarlık zarara yol açmıştı.

Kamçatka kıyı kasabalarının neredeyse tamamı yıkılmış, altyapı çökmüş ve bölgeye dışarıdan yardım ulaşması günler almıştı.

Sovyet yetkililer bölgeyi toparlamak için aylarca süren olağanüstü bir seferberlik ilan etmişti.