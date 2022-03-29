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    Rusya sözcüsü Zaharova: Türkiye, Ukrayna krizinde diğer ülkelere göre daha dengeli

    Rusya sözcüsü Zaharova: Türkiye, Ukrayna krizinde diğer ülkelere göre daha dengeli

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesi ile Ukrayna arasında müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkür etti.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 22:28
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 22:53
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    Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye’de ateşkes ve barış görüşmeleri devam ediyor.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin çabalarından övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullandı:

    "TÜRKİYE, DAHA DENGELİ VE BAĞIMSIZ BİR POZİSYON ALDI"

    “Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara’nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye’ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz."

    Rusya sözcüsü Zaharova: Türkiye, Ukrayna krizinde diğer ülkelere göre daha dengeli #1

    "TÜRKİYE, BOĞAZI VE HAVA SAHASINI AÇIK TUTUYOR"

    Türkiye’nin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığından bahseden Zaharova, “Türkiye, Rus gemilerine ve Rus uçakları için hava sahasını açık tutuyor” ifadelerini kullandı.

    Rusya sözcüsü Zaharova: Türkiye, Ukrayna krizinde diğer ülkelere göre daha dengeli #2


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