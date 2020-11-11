Rusya: Sputnik V aşısı, yüzde 91 başarılı

Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının, aşılanan 10 bin gönüllüde etkinlik oranın yüzde 91 olduğunu açıklandı.

Dünya genelinde koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarından başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor.

BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'den bir açıklama yapılarak, koronavirüse karşı "BNT162b1" adlı aşı adayının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

Bu gelişmenin ardından, Rusya da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının sonuçları açıkladı.

YÜZDE 91 BAŞARILI OLDU

Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 91 olduğu belirtildi.

Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği, ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.

FAHRETTİN KOCA'NIN RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMESİ

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için Türkiye ile istişarelerin sürdüğü belirtilerek, "Türkiye Sağlık Bakanı, yerel yasaların gerektirdiği gibi toksikoloji araştırmalarının tamamlanması ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üretim tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti.” denildi.