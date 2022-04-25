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    Rusya, Suudi Arabistan'ın S-400 için kararını bekliyor

    Almaz-Antey'den yapılan açıklamada, Riyad'ın objektif bir seçim yapmasının beklendiği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 18:02
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    Rusya, Suudi Arabistan'ın S-400 için kararını bekliyor

    Rus hava savunma sistemi S-400'ün üreticisi Almaz-Antey, gözünü Suudi Arabistan'dan gelecek habere çevirdi.

    Almaz-Antey CEO'su Yan Novikov, S-400 orta-uzun menzilli karadan havaya füze sisteminin, yüksek performans özellikleri nedeniyle Suudi Arabistanlı askeri uzmanların ilgisini çekebileceğini söyledi.

    "Objektif bir seçim yapmasını bekliyoruz"

    National Defense dergisine demeç veren Novikov, "Suudi Arabistan'ın bu (S-400) füze sisteminin ve ürettiğimiz diğer öğelerin yüksek niteliklerini değerlendirdikten sonra objektif bir seçim yapmasını bekliyoruz." dedi.

    Suudi Arabistan, geleneksel olarak savunma sistemleri de dahil olmak üzere ABD menşeli silahların en büyük ithalatçısı olarak biliniyor.

    Suudi uzmanlar S-400'ler hakkında bilgi aldı

    Suudi uzmanlar, mart ayında Riyad'da düzenlenen World Defense Show'da Rus askeri donanımı hakkında bilgiler aldı.

    TASS'ın haberine göre; Novikov, Almaz-Antey'in de bu forumda yer aldığını kaydetti.

    Rusya, Suudi Arabistan ın S-400 için kararını bekliyor #1


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