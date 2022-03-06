Rusya tarafından Harkov’da ki televizyon kulesi vuruldu

Rusya tarafından Harkov’da ki televizyon kulesi vuruldu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov’da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken, akşam saatlerinde de Rus birlikleri, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan televizyon kulesini vurdu.

HARKOV'DA TELEVİZYON KULESİ HASAR ALDI

Harkov bölge yönetimi, kentin televizyon yayınsız kaldığını ve televizyon kulesinin hasar aldığını açıkladı.

Harkov’da yerel saatle 19.00’da Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısında da bölgede bulunan askeri polis binası ve yakındaki iki katlı konut binasının hasar aldığı ifade edilerek, İçişleri Bakanlığı bölge binasına da saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya tarafından Harkov’da ki televizyon kulesi vuruldu - Video



HARKOV'DA ÇOK SAYIDA RUS TANKI İMHA EDİLDİ

Harkov’da Ukrayna askerleri, Rus birliklerine pusu kurdu. Tanksavar ve diğer ağır silahlarla Rus tankları ve zırhlı araçlarını hedef alan Ukrayna askerleri, gerçekleştirdikleri operasyonla çok sayıda tank ve askeri aracı imha etti.

Rus askerleri tarafında ağır kayıplar verirken, bazı Rus askerlerinin ise kaçtığı öğrenildi.



