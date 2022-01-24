Rusya-Ukrayna gerilimi, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarını yükseltti

Doğu Avrupa’da yükselen savaş tehdidine yönelik açıklamalar yapan analistler, bu durumun doğalgaz fiyatlarını yükseltebileceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim enerji kriziyle ilgili endişeleri yeniden artırdı. Doğalgaz fiyatları, Avrupa vadeli işlem piyasasında yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören şubat vadeli kontratların fiyatı yüzde 19,36 arttı.

Şubat vadeli doğalgaz kontratları, megavatsaat başına fiyatı gün içinde 94,50 euro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 16.35'te 94,27 euro seviyesinde seyretti.

Böylece, söz konusu kontratlar 21 Ocak Cuma gününe göre yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

‘ILIMLI KIŞ HAVASI TÜKETİMİ AZALTTI’

Analistler, Avrupa'da son günlerde ılımlı kış havasının tüketimi azalttığını belirtirken, LNG ithalatının da yüksek kaldığını ifade ediyor.

Bunun yanında analistler, Doğu Avrupa'da yükselen yeni bir savaş endişesiyle birlikte gaz fiyatlarının da yükselebileceğine işaret etti.

AVRUPA DOĞALGAZININ YÜZDE 50’Sİ RUSYA’DAN

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 50'sini Rusya karşılarken, geriye kalan kısmı Norveç ve Cezayir'den geliyor. Koronavirüs salgınının ardından küresel ekonominin hızla toparlanması ve gaz depolama tesislerinde doluluk seviyelerinin gerilemesi Avrupa için büyük bir sorun teşkil etmeye devam ediyor.