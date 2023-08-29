Rusya, Ukrayna savaşının ardından Kırım'da turizm kaybı yaşıyor Saldırılara sahne olan Kırım'ı ziyaret eden turist sayısının önemli oranda azalması bekleniyor. Risklere aldırış etmeyip, Karadeniz'deki yarımadaya gitmeyi sürdürenler de var.

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18 aydır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, Rus turistlerin yaz tatili için gözde yerleri arasında olan Kırım'a ilgiyi düşürdü.

Pek çok turist, Moskova'nın 2014 yılında ele geçirerek Ukrayna'dan ilhak ettiği Karadeniz bölgesindeki noktaya ulaşmakta güçlük çekiyor.

Kırım tatilinde güvenlik endişesi

Güvenlik faktörü, turistler için öne çıkıyor. Bazıları ise risklere aldırmadan Kırım'a gitmeyi sürdürüyor.

Bu durum, Rusya'yı kara yolu ve demir yoluyla yarımadaya bağlayan 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'ne geçen ekim ayından bu yana Ukrayna'nın düzenlediği iki büyük saldırının ardından kendini gösterdi.

Ancak Rusya'nın Hantı-Mansiysk şehrinden Motorin adlı kişi, bu tür endişeler sonrası yaptığı değerlendirmenin sonucunda, Kırım'a gitmenin almaya değer bir risk olduğunu söyledi.

Riski göz ardı edenler: Güvenli

"Özellikle meslektaşlarım haziran ayında, temmuz başında buraya geldi. Güvenli olduğunu hesapladık." diyen söz konusu kişi, şöyle devam etti:

Burada her şeyin sakin olduğunu, Kırım Köprüsü'nde herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Ürünler, fiyatlar, her şey eskisi gibi.

Başkent Moskova'nın kuzeyindeki Rybinsk'te yaşayan Olga Morskova, "Trenle geldik. İki gün sürdü. Arabaya binmekten korkuyorduk." dedi.

Yüzde 30 düşüş beklentisi

Kırım'daki turist sayısının, bu yıl savaş nedeniyle yüzde 20 ila 30 seviyesindeki bir düşüşle 6 ila 6,5 milyon arasında olması bekleniyor.

Kırım üzerinde 42 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, bir günde Ukrayna tarafından fırlatılan 42 İHA'yı Kırım üzerinde imha ettiklerini açıkladı. Pazartesi günü iki insansız hava aracının daha düşürüldüğü belirtildi.

Rus turizmine destek çabası

Tüm bunlara rağmen, Stavropol'den Alexander Semaşko, "Kesinlikle korkmuyorum. Gitmek için iki kez düşünmedim bile. Her şey yolunda." şeklinde konuştu.

Semaşko, seyahatlerinin amacının Rusya'nın tur operatörlerini, otelcilerini ve turizmini desteklemek olduğunu vurguladı.

Hava savunma sistemlerine güveniyorlar

Moskova'nın kuzeyindeki Vologda kentinden Sergey Lenkov da Rus hava savunma sistemlerine olan güvenini dile getirdi: