Rusya: Ukrayna'da 2 bin 203 askeri altyapı tesisini vurduk

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus güçlerinin hedef aldığı noktaların sayısını paylaştı.

Moskova'dan, Ukrayna savaşının bilançosuna ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ile yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın Rubtsı, Karpovka, Makiivka'nın yanı sıra Nobolobovka, Lipovoye, Sredneye, Zelena Dolina, Zakoblkovka, Peredove, Karyernoye ve Rivnopil yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentinin kuzey ve kuzeybatı tarafından ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

RUS SÖZCÜ AÇIKLADI

Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini vurgulayan Konaşenkov, "5 Mart akşamı saldırıların sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 61 askeri altyapı vuruldu." dedi.

Starokostantiniv kentindeki askeri havaalanının da vurulduğu aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:

"2 BİN 203 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ"

"Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 203 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 76 komuta ve iletişim merkezi, 111 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 71 radar istasyonu bulunuyor. Ayrıca yerde 69 ve havada 24 uçak, 778 tank ve çeşitli zırhlı araç, 77 çok namlulu roketatar, 279 havan topçusu, 553 özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı (İHA) yok edildi."