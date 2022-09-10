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    Rusya, Ukrayna’nın 2 şehrinden birliklerini geri çekiyor

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki 2 şehirden geri çekilmeye başladığını duyurdu.
    • 10.09.2022 - 18:59
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    Rusya, Ukrayna’nın 2 şehrinden birliklerini geri çekiyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    İki ülke arasındaki savaşta taraflar henüz uzlaşamazken Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir açıklamada bulundu.

    AA'nın haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’daki savaşta, Rus ordusunun eylemlerine değinildi.

    Rusya geri çekiliyor

    Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

    ​​​​​​​Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin "askeri operasyonun hedefine ulaşması için" Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Rusya, Ukrayna’nın 2 şehrinden birliklerini geri çekiyor #1


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