Rusya: Ukrayna'nın barış konusundaki memorandum çalışmasını aldık

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Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Russia Today'e açıklamada bulundu.

MEDİNSKİY’DEN UKRAYNA BARIŞ MEMORANDUMU AÇIKLAMASI

Medinskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasına dair belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı." ifadesini kullandı.

Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını kaydetti.

Medinskiy, ayrıca Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını ifade etti.